Число рейсов "Сапсана" между Москвой и Петербургом сократят из-за COVID-19

Начиная с 7 апреля этого года, РЖД введет дополнительные ограничения в работу поездов. Решение принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Руководство организации приняло решение отменить часть рейсов, которые должны были осуществлять поезда дальнего следования. Также некоторые составы начнут ходить реже обычного. В особенности это коснется "Сапсанов", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Теперь они будут ходить в три раза реже обычного, передает RT.

В РЖД сообщили, что многие поезда сейчас просто не пользуются популярностью, поэтому и было принято такое решение. Пассажирам, чьи рейсы отменились, предложат либо перенести поездку на другую дату, либо вернуть затраченные средства, сообщает телеканал "360".

Накануне президент страны Владимир Путин обратился к нации и сообщил о новом комплексе мер для борьбы с болезнью, который согласовало правительство. Актуальную информации о COVID-19 следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.