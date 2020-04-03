Депутат МГД назвал исключение из правила для одиночного передвижения в авто

Ездить на машине по Москве разрешается только по одному, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Депутат успокоил, что если несколько человек самоизолируются совместно, им можно ездить на автомобиле вместе. Кроме того, добираться от дома до дачи можно будет беспрепятственно, заверил представитель Городской думы. Однако важно делать это в одиночку, а не целой компанией. Необходимо соблюдать режим самоизоляции, добавил Шапошников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что необходимости в пропускном режиме в Москве пока нет. Мэр прокомментировал свое заявление, сказав, что соблюдение самоизоляции в Москве будет контролироваться современными технологиями