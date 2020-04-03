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13:58   3 Апреля 2020
Общество

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал изменения генома COVID-19

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал изменения генома COVID-19

Коронавирус может стать менее опасным для человека в процессе мутации, сообщил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

По его мнению, вирус сохранит способность размножаться в организме, но станет более "тихим" в результате мутации, что впоследствии не будет вызывать тяжелой формы болезни. По симптоматике он вскоре будет напоминать обычную простуду, но менее заразным он не станет, сообщил вирусолог в беседе с NEWS.ru.

Академик не исключает повторное заражение людей коронавирусом. У человека, перенесшего вирус, вырабатывается иммунитет к нему. Однако если происходит мутация в организме, иммунитет не способен распознать вирус. И человек заболевает тем же вирусом, которым болел ранее.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский, сообщил, что коронавирус может стать такой же инфекцией как обычный грипп. Полностью побороть его не получится, так как инфекционный агент будет мутировать. При появлении вакцины степень способности инфекционного агента заражать снизится.

Медики из Питтсбургского университета продемонстрировали первые клинические испытания классической вакцины от коронавируса. Эксперимент проводили с подопытными мышами, в ходе которого потенциальная вакцина при попадании в организм помогала вырабатывать антитела, устойчивые к SARS-CoV-2.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.

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Автор: Борис Нестеров
#прогноз #пандемия #коронавирус

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