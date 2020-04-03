Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пандемия коронавируса напомнила Милонову сериал «Ходячие мертвецы»

Пандемия коронавируса напомнила Милонову сериал «Ходячие мертвецы»

 Мишустин освободит от НДС медицинские средства, которые ввезли в РФ с 16 марта

Мишустин освободит от НДС медицинские средства, которые ввезли в РФ с 16 марта
Навальный и "Альянс" раскритиковали международное взаимодействие в борьбе с COVID-19

Навальный и "Альянс" раскритиковали международное взаимодействие в борьбе с COVID-19

 Власти Якутии объяснили введение сухого закона резонансными убийствами

Власти Якутии объяснили введение сухого закона резонансными убийствами
Климов считает, что помощь РФ для США не была бесплатной

Климов считает, что помощь РФ для США не была бесплатной

 Журналистам La Stampa приходится выкручиваться из-за помощи РФ Италии

Журналистам La Stampa приходится выкручиваться из-за помощи РФ Италии
Пандемия коронавируса напомнила Милонову сериал «Ходячие мертвецы»

Пандемия коронавируса напомнила Милонову сериал «Ходячие мертвецы»

 Мишустин освободит от НДС медицинские средства, которые ввезли в РФ с 16 марта

Мишустин освободит от НДС медицинские средства, которые ввезли в РФ с 16 марта
Навальный и "Альянс" раскритиковали международное взаимодействие в борьбе с COVID-19

Навальный и "Альянс" раскритиковали международное взаимодействие в борьбе с COVID-19

 Власти Якутии объяснили введение сухого закона резонансными убийствами

Власти Якутии объяснили введение сухого закона резонансными убийствами
Климов считает, что помощь РФ для США не была бесплатной

Климов считает, что помощь РФ для США не была бесплатной

 Журналистам La Stampa приходится выкручиваться из-за помощи РФ Италии

Журналистам La Stampa приходится выкручиваться из-за помощи РФ Италии
13:43   3 Апреля 2020
Общество

Песков анонсировал тестирование беспилотных автомобилей в России

Песков анонсировал тестирование беспилотных автомобилей в России

Россия готовится тестировать беспилотный транспорт без сопровождения человека, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Поручение организовать тестирование дал российский лидер Владимир Путин. Об этом Дмитрий Песков сообщил в рамках ежедневного брифинга. По словам официального представителя Кремля, глава российского государства поручил не только организовать тестирование беспилотных автомобилей, но и реализовать их поэтапный допуск на дороги страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #транспорт #беспилотные авто

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...