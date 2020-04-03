Песков анонсировал тестирование беспилотных автомобилей в России

Россия готовится тестировать беспилотный транспорт без сопровождения человека, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Поручение организовать тестирование дал российский лидер Владимир Путин. Об этом Дмитрий Песков сообщил в рамках ежедневного брифинга. По словам официального представителя Кремля, глава российского государства поручил не только организовать тестирование беспилотных автомобилей, но и реализовать их поэтапный допуск на дороги страны.