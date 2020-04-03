Корнилов уверен, что на Западе никогда не простят России ее бескорыстную помощь

Антироссийская риторика Запада вернется в прежнее русло, как только закончится эпидемия коронавируса.

Такое мнение в пятницу, 3 апреля, в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) высказал публицист и политолог Владимир Корнилов, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции, в котором тот выразил благодарность Российской Федерации за предоставление гуманитарной помощи и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

«Это был очень красивый жест со стороны президента [Владимира] Путина. Я сказал, что приму ее [помощь]…, — заявил американский лидер. — Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день».

По мнению директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, несмотря на эти слова Трампа, россияне не должны рассчитывать на потепление отношений между РФ и США и другими западными странами после того, как эпидемия коронавируса будет побеждена.

Политолог отметил, что оказание помощи нуждающимся в характере русского человека, поэтому было вполне ожидаемо, что Россия не останется безучастной.

«Это характер русского человека, характер России как таковой. Мы помним, во все времена Россия в первую очередь ставила во главу угла человеческие жизни, мы помогали бескорыстно многим странам, которые испокон веков считались нашими противниками. Помогали и будем помогать, в этом, наверно, и моральная сила России, — напомнил Корнилов. — И именно поэтому, наверно, нас так ненавидят на Западе, поскольку вот этой помощи они никогда нам не простят».

Поэтому не стоит ждать, что отношение Запада к нашей стране изменится после окончания пандемии.

«Мы видим, что и в условиях вируса санкции продлевают, и в условиях вируса мы видим вал всевозможных пропагандистских статей, которые все равно винят Россию во всем», — добавил политолог.

Уже ясно, отметил он, что после того, как эпидемия закончится, на Западе постараются поскорее забыть об оказанной Россией помощи, заявив, что она и не была нужна.

«Если даже сейчас уже итальянская газета La Stampa заявляет, что 80% помощи от России оказались бесполезными, то можно себе представить, что она заявит после вируса. Так что, конечно, западный либеральный истеблишмент сделает все для того, чтобы все информационные, если хотите, пропагандистские бреши, которые они допустили в ходе пандемии, залатать как можно быстрее», — заключил Корнилов.

Напомним, российский транспортный самолет с грузом медицинской помощи от России прибыл в США 1 апреля. Помощь была отправлена после того, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели накануне телефонную беседу, в ходе которой, в числе прочих тем, обсудили и распространение эпидемии коронавируса нового типа.

Как заявил потом российский лидер, решение об оказании помощи Соединенным Штатам и отправке туда эксклюзивного медицинского оборудования, дезинфицирующих средств, защитных масок, респираторов и очков, принималось им, исходя из соображений, что американские производители также смогут в случае необходимости оказать России соответствующую помощь, после того как производство медоборудования и материалов в США наберет обороты. Также Путин отметил, что в сложившейся ситуации жизненно важно взаимодействовать по борьбе с COVID-19 на международном уровне, так как в одиночку ни одна страна не может эффективно бороться с эпидемией коронавируса.