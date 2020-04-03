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 Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований

Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований
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ФБК и «Альянс врачей» выступили против международного взаимодействия в борьбе с COVID-19

ФБК и «Альянс врачей» выступили против международного взаимодействия в борьбе с COVID-19

 Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований

Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований
Путин продолжает работать дистанционно

Путин продолжает работать дистанционно

 Глава ЦИК предложила перенести выборы в регионах

Глава ЦИК предложила перенести выборы в регионах
Климов считает, что помощь РФ для США не была бесплатной

Климов считает, что помощь РФ для США не была бесплатной

 Журналистам La Stampa приходится выкручиваться из-за помощи РФ Италии

Журналистам La Stampa приходится выкручиваться из-за помощи РФ Италии
13:19   3 Апреля 2020
Общество

Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований

Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований

Кремль пообещал выяснить ситуацию, почему губернаторы регионов организовывают пожертвования с граждан и юридических лиц для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как объяснил Песков, в Москве не знали, что в Белгородской области собирают средства на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Песков пообещал, что с властей региона спросят за эту инициативу.

За последние сутки в 32 субъектах страны выявлен 601 случай инфицирования COVID-19. По одному заболевшему коронавирусом в Еврейской Автономной области и Ингушетии. Были выписаны из больниц и полностью выздоровели 46 человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #коронавирус

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