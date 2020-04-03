Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований

Кремль пообещал выяснить ситуацию, почему губернаторы регионов организовывают пожертвования с граждан и юридических лиц для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как объяснил Песков, в Москве не знали, что в Белгородской области собирают средства на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Песков пообещал, что с властей региона спросят за эту инициативу.

За последние сутки в 32 субъектах страны выявлен 601 случай инфицирования COVID-19. По одному заболевшему коронавирусом в Еврейской Автономной области и Ингушетии. Были выписаны из больниц и полностью выздоровели 46 человек.