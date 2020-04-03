Путин продолжает работать дистанционно

Президент России Владимир Путин работает удаленно и проведет совещание с Советом безопасности в режиме телеконференции, говорит пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что режим телеконференции совершенно безопасен. По его словам, это защищенный режим: не Интернет, а закрытая связь. Телеконференция состоится примерно в середине дня.

Сейчас большинство россиян работают удаленно из распространения коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение COVID-19 пандемией. Всего в России зарегистрировано более 4,1 тысячи случаев коронавируса.