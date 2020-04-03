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Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований
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13:12   3 Апреля 2020
Общество

Песков назвал условие отмены режима вынужденных выходных

Песков назвал условие отмены режима вынужденных выходных

Действующий в России режим оплачиваемых выходных из-за пандемии коронавируса может быть отменен, если угроза распространения COVID-19 будет сведена к минимуму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока угроза распространения коронавируса будет оставаться актуальной, то режим выходных дней будет продолжаться. "Как только эта угроза исчезнет или будет сведена к минимуму, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима", - подчеркнул Песков.

Он объяснил, что региональные власти могут сами регулировать режим вынужденных выходных в зависимости от актуальности применения ограничительных мер.

Накануне российский президент Владимир Путин объявил о продлении в России вынужденных каникул с сохранением зарплат работников до 30 апреля в рамках профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По актуальным данным на 3 апреля, в России зафиксировано 4 149 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки врачи зарегистрировали 601 случай обнаружения коронавируса. На данный момент проведено свыше 575 тысяч тестов на коронавирус, выздоровело 281 человек.

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Автор: Яна Либерман
#россия #песков #выходные #коронавирус

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