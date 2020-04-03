ФБК и «Альянс врачей» выступили против международного взаимодействия в борьбе с COVID-19

Представители либерального сообщества в лице Алексея Навального и «Альянса врачей» возмутились действиями правительства РФ из-за поставок медикаментов и гуманитарной помощи в западные страны в условиях пандемии COVID-19. Таким образом, они расписались в политической безграмотности и непонимании принципа борьбы с коронавирусом в международном масштабе.

Темп распространения инфекции в мире показал, что Москва оказалась наиболее подготовленной к угрозе: в настоящий момент количество заболевших в России в сотни раз ниже, чем в ряде пострадавших государств Европы или США. Эти страны действительно нуждаются в международной помощи, поскольку количество заболевших и новых жертв растет, и имеющихся медицинских мощностей на всех просто не хватает.

Какую помощь Россия оказала США и опыт Италии

В четверг, 2 апреля, представитель Государственного департамента США Морган Ортагус сообщила, что днем ранее в Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 «Руслан» с медикаментами и медицинским оборудованием. Она подчеркнула, что Вашингтон согласился приобрести у Москвы различную медтехнику, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. При этом отмечается, что в прошлом страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в кризисных ситуациях и намерены действовать так в будущем. К слову, Соединенные Штаты — не первое государство, которому Россия помогла в тяжелых условиях пандемии. Также гуманитарная помощь была доставлена в Китай, Молдавию и Иран. В скором времени поддержку планируется направить в Сербию.

Ранее Россия направила в Италию несколько военных самолетов с сотней специалистов-вирусологов и эпидемиологов, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Помимо врачей, в страну были направлены автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и другое медицинское оборудование. Подобные меры российского правительства были встречены итальянской стороной позитивно не только на официальном уровне: в сети появилось видео, на котором итальянец снял флаг ЕС и вместо него установил российский триколор. Запись быстро набрала популярность.

Навальный и «Альянс врачей» возмущены

Италия и США — страны, столкнувшиеся с чрезвычайно тяжелыми последствиями распространения инфекции. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в обоих государствах суммарно составило более 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Всемирной организации здравоохранения.

Что касается России, то она учла зарубежный опыт и своевременно приняла меры по замедлению распространения COVID-19. Десятки регионов ввели режим самоизоляции для граждан, что поспособствовало снижению скорости расширения инфекции на территории государства. На сегодняшний день количество заболевших в стране составляет 4149 человек.

Наиболее примечательной в сложившейся ситуации стала реакция Алексея Навального и лояльной к нему структуры «Альянс врачей». Они организовали кампанию, направленную на дискредитацию действий правительства в рамках международной помощи, а также увеличение панических отношений в обществе.

Друг познается в беде

Как указывалось ранее, обстановка в России в настоящий момент представляется более благоприятной, чего не сказать об Италии или Соединенных Штатах. Обе страны отнеслись к российским средствам помощи позитивно, при этом подчеркнув ключевой фрагмент — подобные шаги неоднократно реализовывались в прошлом и будут реализовываться впредь.

Таким образом, была указана важность международной солидарности, когда над конкретным государством нависла серьезная угроза. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для победы над вирусом страны нуждаются в объединении усилий и возможностей. Комментируя доставленную в США российскую гуманитарную помощь, он также отметил важность международного взаимодействия и эффективность подхода Москвы.

«Критика всегда присутствует, но в то же время международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом — это очень важное измерение деятельности любой страны, и необходимое измерение, потому что без международного взаимодействия ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с коронавирусом», — заявил пресс-секретарь президента.

Почему реакция Навального и «Альянса врачей» — абсурд

Возвращаясь к реакции Навального, следует напомнить, что глава признанного иностранным агентом ФБК тесно связан с «Альянсом врачей» — он использует данную структуру в качестве тайного источника финансирования своего фонда. Об этом свидетельствует «Отчет о деятельности некоммерческой организации и персональном составе ее руководящих органов».

С привычных для либерального сообщества позиций Навальный и «Альянс врачей» регулярно обсуждают события, связанные с COVID-19 и критикуют власть, несмотря на ее разумные шаги по борьбе с распространением вируса. Если раньше ситуация ограничивалась фейками о количестве больных на территории России, то теперь Васильева и Навальный «атакуют» российскую гуманитарную помощь.

Сейчас США и Италия являются единственными странами, где количество зараженных увеличивается с каждым днем рекордными в международном масштабе темпами. Вместе с ними растет и смертность. Это делает из обеих стран крупные очаги COVID-19, и любая помощь, направленная на борьбу с коронавирусом, позволит свести на нет ее дальнейшее распространение.

Столь очевидные детали, объясняющие шаги Москвы в рамках глобальной борьбы с коронавирусом, фактически игнорируются Навальным и лояльной к нему организации. Подача информации в привычном для них формате подтверждает, что ФБК и «Альянс врачей» используют любой повод для нападок на правительство, несмотря на предметное объяснение действий правительства в Кремле.