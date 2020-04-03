Путин проведет совещание по вопросам нефти

Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание, где обсудит вопросы глобальных энергетических рынков.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время телефонной конференции. Также он разъяснил, в каких ситуациях время самоизоляции может быть сокращено и почему не было рассказано об очередных мерах поддержки российского бизнеса.

За последние сутки в 32 субъектах страны выявлен 601 случай инфицирования COVID-19. По одному заболевшему в Еврейской Автономной области и Ингушетии. Выписались из медицинских учреждений и полностью выздоровели 46 человек.