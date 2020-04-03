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 Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований

Кремль пообещал разобраться в ситуации, когда главы регионов ведут сбор пожертвований
Путин продолжает работать дистанционно

Путин продолжает работать дистанционно

 Глава ЦИК предложила перенести выборы в регионах

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13:11   3 Апреля 2020
Общество

Путин проведет совещание по вопросам нефти

Путин проведет совещание по вопросам нефти

Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание, где обсудит вопросы глобальных энергетических рынков.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время телефонной конференции. Также он разъяснил, в каких ситуациях время самоизоляции может быть сокращено и почему не было рассказано об очередных мерах поддержки российского бизнеса.

За последние сутки в 32 субъектах страны выявлен 601 случай инфицирования COVID-19. По одному заболевшему в Еврейской Автономной области и Ингушетии. Выписались из медицинских учреждений и полностью выздоровели 46 человек.

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Автор: Илья Романович
#путин #песков #коронавирус

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