Глава «Альянса врачей» изобразила жертву на камеры иностранных журналистов

Заявления главы так называемого профсоюза «Альянса врачей» Анастасии Васильевой о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания в Новгородской области не соответствуют действительности. Об этом «Политике Сегодня» сообщил источник, близкий к региональному МВД. По его словам, госпожу Васильеву никто не душил.

Ранее Васильева, родственники которой недавно вернулись из ОАЭ, направилась из столицы в Окуловку в Новгородской области. Личный врач блогера Алексея Навального решила доставить в областную больницу маски, перчатки и одноразовые медицинские халаты, но «поездка» обернулась ее задержанием.

Госпожу Васильеву остановили в Новгородской области сотрудники полиции за нарушение режима самоизоляции. Однако спокойно доставить ее в ОВД у стражей порядка не вышло. При задержании Васильева начала кричать, вырваться, провоцировать сотрудников, что попало на камеру по невероятному стечению обстоятельств оказавшихся рядом иностранных журналистов. Освещал «благородную миссию» главы «Альянса» Стивен Дерикс, корреспондент ежедневной нидерландской газеты «NRC».

Ik mag gaan, maar de politie probeert voorzitter @DrAnastasy van de Russische Alliantie van Artsen op te pakken. De vakbond deelde beschermende kleding uit aan corona-artsen in de provincie. #COVID2019 pic.twitter.com/lTR2SyUpxS — Steven Derix (@StevenDerix) April 2, 2020

Сейчас глава «Альянса врачей» ждет вердикта суда. Пока она находится в Окуловке вместе с адвокатом. Как сообщили в МВД, по новому закону о нарушении карантинных норм привлекать к ответственности госпожу Васильеву не стали. Пока только присвоили административное правонарушение за неповиновение законным требованиям полицейских. По новому закону о карантине Васильевой могли грозить два года лишения свободы.

Не так давно «Альянс врачей» попросил деньги у подписчиков на средства индивидуальной защиты для медиков Новгородской области. По словам Навального, с граждан собрали два миллиона рублей. Однако потратили почти в разы меньше -331 тысячу, как сказано в смете «Альянса врачей». Куда ушли остальные деньги — непонятно.

В рамках «гуманитарной миссии» госпожа Васильева планировала навестить новгородскую ячейку карманного «профсоюза» врачей, которую возглавляют безработный печник Дмитрий Соколов, фельдшер Юрий Бойко и детский ЛОР-врач Руслан Уразгалиев, который отказывал в приеме заболевшим детям, а также подбивал персонал Областной детской клинической больницы отказаться от плановых операций из-за коронавируса.

Врачи больницы в Окуловском районе попытки Васильевой их «спасать» фейковым объявлением забастовок не оценили и назвали действия «Альянса врачей» неэтичными и неправомерными.