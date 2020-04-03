Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Память погибших граждан в результате теракта в петербургском метрополитене, почтил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Глава Петербурга возложил цветы к мемориальной табличке, чтобы почтить память жертв теракта. Сегодня исполнилось ровно три года с момента совершения теракта в Северной столице, передает издание "Невские новости".

Теракт произошел в 14.33 по московскому времени 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт". В результате атаки скончались 16 человек, еще 103 получили ранения. В память о страшных событиях тех дней в вестибюле "Технологического института" установили мемориальную доску.

Сегодня очевидцы вспоминают детали того дня. Свидетели поделились, что взрыв раздался после того, как поезд немного отъехал от "Сенной". По их словам, из туннеля вырвался густой дым. Горожане отметили, что в вагоне было много народу, но после хлопка люди сбились в один угол.

Многие петербуржцы хотели бы сегодня спуститься в подземку, чтобы почтить память жертв теракта у мемориальной доски. Но сейчас жители города находятся в самоизоляции из-за распространения COVID -19. Александр Беглов заявил, что меры, принятые ради безопасности жителей Санкт-Петербурга, продлятся до 30 апреля.