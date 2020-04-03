ФСБ предотвратила терракты в ХМАО и Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили сразу два террористических акта — в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

В ХМАО терракт готовили трое боевиков из террористической организации "Имарат Кавказ", запрещенной в России. Они произвели самодельное взрывное устройство и собирались установить его в торговом центре города Лянтор. В Ставропольском крае два террориста ИГИЛ (запрещено в России) готовили нападение на полицейских. Один из них оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, второй сдался. У боевиков нашли компоненты бомбы и запрещенную литературу.