Авианосец США Theodore Roosevelt может превратиться в «Летучего американца»

Военный эксперт Алексей Леонков указал на то, что из-за действий Пентагона американский авианосец будет внушать страх всем, кто окажется рядом с ним. Тот факт, что капитан американского авианосца Theodore Roosevelt сообщил о появлении на борту корабля более 90 человек, у которых уже подтвержден коронавирус, не был адекватно оценен Пентагоном. Подобное мнение в своем Telegram-канале высказал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, глава Министерства обороны США Марк Эспер на угрозу жизни и здоровья американских военнослужащих «отреагировал, мягко говоря, безразлично», заявив, что «никакой эвакуации зараженных вирусом проводиться не будет».

Эксперт выразил непонимание логики американского командования, которое игнорирует угрозу масштабного распространения COVID-19 среди тысяч военнослужащих, оказавшихся в итоге запертыми на авианосце ВМС США наедине со смертельно опасным вирусом. Пытаясь разобраться в ситуации, Леонков высказал предположение о том, что Эспер «в детстве читал книги про «Летучего голландца», которого «моряки всего мира старались избегать». Исходя из этого и было высказано следующее предположение: «Может, он захотел сделать из авианосца новую страшилку морей и океанов — «Летучий американец»?».

Резюмируя ситуацию, Леонков указал на то, что крайне странным выглядит и тот факт, что в самих «США не хватает врачей, тестов и аппаратов ИВЛ — количество зараженных перевалило отметку в 200 тысяч, а на Theodore Roosevelt — все ОК?». Одновременно с этим эксперт в данной ситуации указал на странность слов в заявлении Эспера о том, что «никто, конечно, не должен умирать» на американском авианосце.

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