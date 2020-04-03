Минпросвещения РФ заявило, что общероссийские каникулы закончатся 12 апреля
Срок общероссийских каникул для учеников заканчивается 12 апреля, дальше уже каждый регион России будет решать самостоятельно, продлить их или нет, заявило Минпросвещения.
Каникулы ввели из-за распространения коронавируса. Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в России зафиксировано более 4,1 тыс. случаев заражения. Полностью выздоровел 281 человек.