Цеков: идеология Евросоюза носит выраженный антироссийский характер

Член Совфеда РФ от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал реакцию ЕС на указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранцам покупать земельные участки в Крыму.

Ранее в ЕС заявили, что не признают указ Путина. Документ назвали "еще одной попыткой принудительной интеграции" Крыма в состав РФ, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению Цекова, очередной выпад Евросоюза в сторону Москвы подтвердил, что Запад продолжает информационную войну против РФ. Что же касается идеологии Евросоюза, то она носит выраженный антироссийский характер, отметил он.

Сенатор уверен, что заявление внешнеполитической службы Евросоюза показывает "невоспитанность" объединения в международных отношениях.

"Евросоюз никогда глубоко ни в какие проблемы не вникает. Это решение демонстрирует невоспитанность и совершенно по-дилетантски оценивает ситуацию в Крыму", — сказал Цеков.

При этом сами жители Крыма позитивно оценивают решение главы государства запретить иностранным гражданам владеть землей на полуострове. Они прекрасно помнят, что Киев использовал побережье в качестве предмета для торга.