Климов считает, что помощь РФ для США не была бесплатной

Россия в качестве помощи в борьбе с коронавирусом поставила США не «консервы и маски», а эксклюзивное и дорогостоящее оборудование, и нет ничего удивительного в том, что Штаты – первая экономика мира – заплатили за то, что им было необходимо.

Об этом в пятницу в беседе с Федеральным агентством новостей заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам сенатора, помощь, оказанная Россией Штатам, не была гуманитарной, как этом могло показаться некоторым. Россия оказала США большую услугу, предоставив им в полном объеме то, о чем американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина, но о благотворительности речи не шло.

Ранее Госдепартамент США заявил, что доставленное из России медицинское оборудование для борьбы с эпидемией коронавируса было не бесплатным. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что половину денег на оплату поставленного Россией американской стороне медоборудования предоставил Российский фонд прямых инвестиций.

Комментируя сложившуюся ситуацию, сенатор Климов отметил, что его очень удивили те, кто решил, что Россия бесплатно отдаст американцам чрезвычайно дорогие средства борьбы с эпидемией коронавируса, так как никто на официальном уровне никогда не говорил об этих поставках, как о гуманитарной помощи.

«Мы прислали Соединенным Штатам то, чего у них не хватало, вот и все! Конечно, мы тем самым оказали большую услугу американцам, однако назвать это чистой благотворительностью нельзя — это не Гватемала, в конце-то концов, или какое-нибудь слаборазвитое африканское государство. США — это первая экономика мира, и я не вижу ни малейшей причины, по которой они не могли бы заплатить нам за столь необходимые им вещи», — подчеркнул Климов.

При этом сенатор добавил, что Россия поставила Штатам не «маски и консервы», а дорогостоящее эксклюзивное оборудование, и сделала это, несмотря на то, что в американских законах наша страна именуется противником США, а Вашингтон вводит против Москвы санкции и требует, чтобы весь мир проводил против России политику сдерживания и изоляции.

«И тем не менее: попросил президент США Дональд Трамп Владимира Путина оказать, я бы так это назвал, содействие — и получил его в том объеме, о котором они договаривались!», — напомнил сенатор.

В то же время Климов объяснил, чем отличается помощь, оказанная Россией Штатам, от помощи Италии – маленькой стране, которая самостоятельно не в силах справиться с эпидемией COVID-19.

«Мы им на подмогу послали, давайте уже говорить прямо, наши войска с собственным оборудованием. Это специалисты очень высокого уровня — возможно, самого высокого в мире — по борьбе с радиационным, химическим и бактериологическим заражением. И, кстати, помогая итальянцам, мы помогаем и себе, узнавая много новых данных о коронавирусе», — рассказал сенатор.

Напомним, в США, по последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса превысило 215 тысяч. В Италии число заболевших ко 2 апреля перевалило за 110 тысяч. Всего во всем мире на 2 апреля было выявлено 965 246 случаев заражения COVID-19.