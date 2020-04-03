Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль обвинила супруга в домашнем насилии

Финансист Вольфганг Майлингер рассказал, что в семье произошел конфликт на почве непростой ситуации в мире. Он не отрицает, что ударил супругу по лицу, однако сделал это для того, чтобы успокоить женщину.

Конфликт произошел в доме семейства на юге Австрии. Во время ссоры женщина ударила супруга два раза в грудь. После чего получила две пощечины, сообщают РИА Новости.

Политик обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Полиция изъяла из дома ружье, а также временно запретила супругам находится в одном помещении. По словам мужчины, супруга находится в напряженном состоянии последние несколько недель, и с помощью ударов он надеялся привести жену в чувство.

Это не первый случай рукоприкладства в мире, произошедший во время карантина пневмонии COVID-19. В Британии мужчина, проживший с женой 45 лет, избил супругу. Женщина оказалась в больнице с травмой головы. Врачи сделали все возможное, но спасти пациентку госпиталя не удалось. Ее супруга обвиняют в убийстве.

Петербурженка ударила полицейского кулаком в лицо, когда правоохранители пытались задержать ее за административное нарушение. В момент нападения она была пьяна, сообщал телеканал "360".