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Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать на фоне эпидемии COVID-19
Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

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11:55   3 Апреля 2020
Политика

Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

Создана авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Помощь начнут доставлять уже 3 апреля. В Сербию будут направлены 11 бортов. Авиационная группировка для помощи этому государству создана по поручению российского лидера Владимира Путина. В Министерстве обороны России проинформировали, что в Сербию будут переброшены не только 87 военных вирусологов и медиков, но и специальную технику, а также оборудование.

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Автор: Яна Либерман
#помощь #путин #сербия

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