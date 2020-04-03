Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

Создана авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Помощь начнут доставлять уже 3 апреля. В Сербию будут направлены 11 бортов. Авиационная группировка для помощи этому государству создана по поручению российского лидера Владимира Путина. В Министерстве обороны России проинформировали, что в Сербию будут переброшены не только 87 военных вирусологов и медиков, но и специальную технику, а также оборудование.