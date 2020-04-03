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11:46   3 Апреля 2020
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Сотрудники ФСБ задержали челябинского замминистра строительства за получение взятки

Сотрудники ФСБ задержали челябинского замминистра строительства за получение взятки

Заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали по подозрению в получении взятки.

Следственное управление СКР по региону сообщает, что подозреваемая в 2016-2017 годах получила взятку на сумму больше 2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации.

По версии следствия, предприниматель Михаил Азаматов, который вел строительство биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске, предложил взятку Антоновой. Самого Азаматова арестовали в феврале по обвинению в мошенничестве.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, пишет URA.RU.

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Автор: Василий Пименов
#взятка #челябинск #проишествия

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