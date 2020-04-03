Президент РФ принял отставку главы Камчатки Владимира Илюхина

Временное руководство регионом возьмет на себя премьер-министр Якутии Владимир Солодов.

Отставка губернатора Камчатки Владимира Илюхина была принята президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Информация об уходе главы региона была опубликована на сайте местной администрации. Как отметил спикер Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко, уход губернатора никак не связан с коронавирусной инфекцией.

Врио главы региона Владимир Солодов ранее окончил так называемую "школу губернаторов". Он завершил программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на Базе высшей школы госуправления. Обучение строится на основе наиболее эффективных программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", Ранхигс и ВШЭ.

Илюхин покинул свой пост в связи с переходом на новую должность. Выборы нового руководителя региона пройдут в единый день голосования. Его проведение запланировано на 13 сентября 2020 года. Илюхин был губернатором Камчатки с 2011 года.