Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зараженная COVID-19 женщина в Барнауле родила здорового ребенка

Зараженная COVID-19 женщина в Барнауле родила здорового ребенка

 Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать на фоне эпидемии COVID-19

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать на фоне эпидемии COVID-19
Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

 Курс евро упал ниже 83 рублей впервые с 17 марта

Курс евро упал ниже 83 рублей впервые с 17 марта
Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

 Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию
Зараженная COVID-19 женщина в Барнауле родила здорового ребенка

Зараженная COVID-19 женщина в Барнауле родила здорового ребенка

 Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать на фоне эпидемии COVID-19

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать на фоне эпидемии COVID-19
Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

 Курс евро упал ниже 83 рублей впервые с 17 марта

Курс евро упал ниже 83 рублей впервые с 17 марта
Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

 Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию
11:36   3 Апреля 2020
Категория

Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению в получении взятки

Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению в получении взятки

Вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки. Соответствующую информацию предоставили в ФСБ.

По данным силового ведомства, речь идет о взятке в размере 3,4 млн рублей. 

Операцию по аресту чиновника проводили сотрудники УФСБ по региону. Задержание проходило в рамках уголовного расследования в отношении генерального директора "Кировгослесхоза" Андрея Туева, взятого под стражу еще 23 января 2020 года.

По данным СМИ, Следственный комитет завел уголовное дело по статье о получении взяток должностным лицом в особо крупном размере. Не исключено, что силовики задержали также министра лестного хозяйства региона Алексея Шургина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#взятка #задержание #фсб #кировская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...