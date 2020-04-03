Вице-губернатора Кировской области задержали по подозрению в получении взятки

Вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки. Соответствующую информацию предоставили в ФСБ.

По данным силового ведомства, речь идет о взятке в размере 3,4 млн рублей.

Операцию по аресту чиновника проводили сотрудники УФСБ по региону. Задержание проходило в рамках уголовного расследования в отношении генерального директора "Кировгослесхоза" Андрея Туева, взятого под стражу еще 23 января 2020 года.

По данным СМИ, Следственный комитет завел уголовное дело по статье о получении взяток должностным лицом в особо крупном размере. Не исключено, что силовики задержали также министра лестного хозяйства региона Алексея Шургина.