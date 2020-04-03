Транзит российского газа через территорию Украины сократился на 53%

Транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров, что на 53% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Оператор ГТС Украины".

При этом "Газпром", согласно договору, полностью оплачивает мощности украинской ГТС из расчета 65 млрд кубометров газа в год, передает Regnum.

В свою очередь, Киев в первом квартале текущего года увеличил импорт газа из Европы на 76%, следует из данных украинской компании. Так, в первые три месяца 2020 года Украина получила 2,7 млрд кубометров топлива из ЕС, что на 1,2 млрд кубометров больше, чем в первом квартале 2019 года, сообщают "Вести.ру".

Напомним, что в конце декабря прошлого года Россия, Украина и ЕС подписали новый транзитный договор сроком на пять лет. Согласно соглашению, минимальная гарантированная прокачка газа из РФ составит 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров газа в последующие четыре года.