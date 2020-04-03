Губернаторы Гапликов и Орлов нагрели места птенцам Кириенко

Новые полномочия глав регионов, которыми их наделил президент для борьбы с пандемией коронавируса, совпали с весенним «губернаторопадом». 2 апреля покинули посты глава Архангельской области Игорь Орлов и его коллега из Коми Сергей Гапликов, вслед за ними ушел губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Глава Ненецкого округа Александр Цыбульский перешел на место Орлова: теперь он будет руководить весьма проблемной Архангельской областью.

Поморье требовало перемен

Орлов финишировал на губернаторском посту с антирейтингом за 50%. Кандидатом «на вылет» он стал давно: политологи часто прогнозировали его отставку в последние два года. Орлов занимал губернаторское кресло с 2012 года, а проблем в регионе за восемь лет меньше не стало, и даже наоборот. Главная беда – строительство мусорного полигона на станции Шиес, вслед за которым начались массовые протесты в 2018 году.

Против строительства Шиеса выступили 96% жителей региона. Господин Орлов лишь грубил в ответ, усугубляя народную нелюбовь.

«Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились, а всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытается назвать меня непонятно кем...<...> Поэтому мне плевать на их рейтинги и голосования по поводу того, что они обо мне думают», — в сердцах заявил он год назад на встрече с местными профсоюзами.

С 2018 года регион был близок к потере управления — эксперты пророчили «паралич власти». Возможно, в Кремле понимали, что Орлов теперь не просто неизбираем в сентябре, но и слишком токсичен для области. И хотя пандемия коронавируса, на первый взгляд, не лучшее время для смены региональных властей, но для успешных карантинных мер нужна хотя бы минимальная, но консолидация между губернатором и обществом. Отношения архангельцев с Орловым такую возможность полностью исключали. Мусорный Шиес обнулил все.

Северная матрешка

Проблема нового главы Архангельска в том, что выступить против строительства «государственного» полигона вряд ли возможно, а выступить «за» — политическое самоубийство. Но Цыбульский, один из первых выпускников «школы губернаторов», курируемой замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, имеет все шансы справиться с этой задачей. Пока что в качестве врио.

Возможно, Цыбульский сможет найти компромиссный вариант с учетом мнения населения, как потребовал ранее Владимир Путин. Показательными будут и «анти-коронавирусные» решения, принимаемые врио: успешный карантин, продуктивная работа местных медучреждений и нераспространение болезни обеспечат ему все шансы на избрание губернатором в сентябре. Причем губернатором не только Архангельской области, а чего-то большего. И вот почему.

Юрия Бездудного, заместителя Цыбульского на посту главы НАО, Путин назначил врио губернатора региона. Это очевидный намек на объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа. А депутат ГД Андрей Палкин этот намек подтвердил, пророча назначение Цыбульского главой северной «матрешки».

«В принципе давно витает такая идея по объединению Архангельской области и НАО в один регион, и на сегодняшний день она актуальна», — поделился Палкин, цитируют РИА Новости.

Это сладкое слово «Камчатка»

Что касается Камчатки, то отставка губернатора Владимира Илюхина предсказывалась инсайдерами в telegram. В декабре они написали о «заявлении об отставке с открытой датой», которое, если оно и было, сейчас пошло в ход. Еще раньше, в октябре, Илюхину пророчило уход агентство «Минченко консалтинг». По мнению политологов, сказались конфликты экс-губернатора с силовиками и элитами — федеральными и местными.

Новый врио главы Камчатки Владимир Солодов имеет профессиональное образование в сфере госуправления и политологии благодаря все той же, что и у Цыбульского, «школе губернаторов». В 2018 году его хотели сделать губернатором Амурской области, но с подачи СИБУРа кадровое решение поменяли и возглавил регион Василий Орлов.

На Камчатке Солодову придется непросто, несмотря на профессионализм: мощное лобби рыбодобытчиков, конфликты региона с ЮНЕСКО из-за строительства возле охраняемых вулканов горнолыжного курорта, проблемы с ЖКХ… Отличный шанс для Солодова показать, чему он научился в Москве.

Коронавирусная отставка

Причины ухода Сергея Гапликова могут быть связаны с тем, что его регион вышел в ТОП-5 по количеству зараженных коронавирусом. Все из-за массового заражения пациентов больницы Эжвинского района Сыктывкара — сейчас по этому поводу проводится проверка. Из-за 54 зараженных граждан Гапликов попал под информационную атаку, да и до этого инцидента имел плохой рейтинг.

На «коронавирусную» причину отставки Гапликова указывает назначение врио губернатора стал Владимира Уйба, ранее занимавшего должность замминистра здравоохранения РФ. Он руководил Федеральным медико-биологическим агентством России, неформально прозванным «теневым Минздравом». Новый управленец-медик имеет больше шансов купировать распространение болезни.

Возможно, парад губернаторских отставок совсем не закончен. Как будто эпидемия стала «удобным» временем для замены низкорейтинговых губернаторов на новых, профессиональных управленцев, которые смогут проявить себя в неспокойное время. Согласно прогнозам политолога Ильи Гращенко, в зоне риска: главы Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Костромской области Сергей Ситников, Ростовской — Василий Голубев и Смоленской — Алексей Островский. Кажется, ключевые кадровые перестановки в региональной политике еще впереди.