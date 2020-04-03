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17:11   3 Апреля 2020
Россия

Губернаторы Гапликов и Орлов нагрели места птенцам Кириенко

Губернаторы Гапликов и Орлов нагрели места птенцам Кириенко

Новые полномочия глав регионов, которыми их наделил президент для борьбы с пандемией коронавируса, совпали с весенним «губернаторопадом». 2 апреля покинули посты глава Архангельской области Игорь Орлов и его коллега из Коми Сергей Гапликов, вслед за ними ушел губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. 

Глава Ненецкого округа Александр Цыбульский перешел на место Орлова: теперь он будет руководить весьма проблемной Архангельской областью.

Поморье требовало перемен

Орлов финишировал на губернаторском посту с антирейтингом за 50%. Кандидатом «на вылет» он стал давно: политологи часто прогнозировали его отставку в последние два года. Орлов занимал губернаторское кресло с 2012 года, а проблем в регионе за восемь лет меньше не стало, и даже наоборот. Главная беда – строительство мусорного полигона на станции Шиес, вслед за которым начались массовые протесты в 2018 году.

Северная матрешка и ученики Кириенко: что будет с регионами, потерявшими глав

Против строительства Шиеса выступили 96% жителей региона. Господин Орлов лишь грубил в ответ, усугубляя народную нелюбовь.

«Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились, а всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытается назвать меня непонятно кем...<...> Поэтому мне плевать на их рейтинги и голосования по поводу того, что они обо мне думают», — в сердцах заявил он год назад на встрече с местными профсоюзами.

Северная матрешка и ученики Кириенко: что будет с регионами, потерявшими глав

С 2018 года регион был близок к потере управления — эксперты пророчили «паралич власти». Возможно, в Кремле понимали, что Орлов теперь не просто неизбираем в сентябре, но и слишком токсичен для области. И хотя пандемия коронавируса, на первый взгляд, не лучшее время для смены региональных властей, но для успешных карантинных мер нужна хотя бы минимальная, но консолидация между губернатором и обществом. Отношения архангельцев с Орловым такую возможность полностью исключали. Мусорный Шиес обнулил все.

Северная матрешка

Проблема нового главы Архангельска в том, что выступить против строительства «государственного» полигона вряд ли возможно, а выступить «за» — политическое самоубийство. Но Цыбульский, один из первых выпускников «школы губернаторов», курируемой замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, имеет все шансы справиться с этой задачей. Пока что в качестве врио.

Возможно, Цыбульский сможет найти компромиссный вариант с учетом мнения населения, как потребовал ранее Владимир Путин. Показательными будут и «анти-коронавирусные» решения, принимаемые врио: успешный карантин, продуктивная работа местных медучреждений и нераспространение болезни обеспечат ему все шансы на избрание губернатором в сентябре. Причем губернатором не только Архангельской области, а чего-то большего. И вот почему.

Северная матрешка и ученики Кириенко: что будет с регионами, потерявшими глав

Юрия Бездудного, заместителя Цыбульского на посту главы НАО, Путин назначил врио губернатора региона. Это очевидный намек на объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа. А депутат ГД Андрей Палкин этот намек подтвердил, пророча назначение Цыбульского главой северной «матрешки».

«В принципе давно витает такая идея по объединению Архангельской области и НАО в один регион, и на сегодняшний день она актуальна», — поделился Палкин, цитируют РИА Новости.

Это сладкое слово «Камчатка»

Что касается Камчатки, то отставка губернатора Владимира Илюхина предсказывалась инсайдерами в telegram. В декабре они написали о «заявлении об отставке с открытой датой», которое, если оно и было, сейчас пошло в ход. Еще раньше, в октябре, Илюхину пророчило уход агентство «Минченко консалтинг». По мнению политологов, сказались конфликты экс-губернатора с силовиками и элитами — федеральными и местными.

Северная матрешка и ученики Кириенко: что будет с регионами, потерявшими глав

Новый врио главы Камчатки Владимир Солодов имеет профессиональное образование в сфере госуправления и политологии благодаря все той же, что и у Цыбульского, «школе губернаторов». В 2018 году его хотели сделать губернатором Амурской области, но с подачи СИБУРа кадровое решение поменяли и возглавил регион Василий Орлов.

На Камчатке Солодову придется непросто, несмотря на профессионализм: мощное лобби рыбодобытчиков, конфликты региона с ЮНЕСКО из-за строительства возле охраняемых вулканов горнолыжного курорта, проблемы с ЖКХ… Отличный шанс для Солодова показать, чему он научился в Москве.

Коронавирусная отставка

Причины ухода Сергея Гапликова могут быть связаны с тем, что его регион вышел в ТОП-5 по количеству зараженных коронавирусом. Все из-за массового заражения пациентов больницы Эжвинского района Сыктывкара — сейчас по этому поводу проводится проверка. Из-за 54 зараженных граждан Гапликов попал под информационную атаку, да и до этого инцидента имел плохой рейтинг.

На «коронавирусную» причину отставки Гапликова указывает назначение врио губернатора стал Владимира Уйба, ранее занимавшего должность замминистра здравоохранения РФ. Он руководил Федеральным медико-биологическим агентством России, неформально прозванным «теневым Минздравом». Новый управленец-медик имеет больше шансов купировать распространение болезни.

Северная матрешка и ученики Кириенко: что будет с регионами, потерявшими глав

Возможно, парад губернаторских отставок совсем не закончен. Как будто эпидемия стала «удобным» временем для замены низкорейтинговых губернаторов на новых, профессиональных управленцев, которые смогут проявить себя в неспокойное время. Согласно прогнозам политолога Ильи Гращенко, в зоне риска: главы Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Костромской области Сергей Ситников, Ростовской — Василий Голубев и Смоленской — Алексей Островский. Кажется, ключевые кадровые перестановки в региональной политике еще впереди.

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Автор: Тимофей Булочкин
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