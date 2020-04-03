Журналистам La Stampa приходится выкручиваться из-за помощи РФ Италии

Причиной провокационных высказываний итальянского издания La Stampa, которое ранее пыталось дискредитировать российскую медицинскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом, является то, что эта газета принадлежит непатриотично настроенным бизнесменам, которым плевать, сколько их соотечественников умрет во время эпидемии.

Такое мнение в пятницу высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что газета La Stampa в своих материалах оперирует «низкопробными русофобскими фейками».

Ранее итальянское издание назвало помощь, которую Россия оказала Италии, направив туда 15 военных самолетов с медицинским оборудованием и специалистами-эпидемиологами, «малополезной или бесполезной».

По словам Милонова, которые приводит Федеральное агентство новостей (ФАН), журналисты антиитальянских изданий вынуждены отрабатывать политическую повестку по старым американским методичкам, и в сложившейся ситуации, когда именно Россия протянула Италии руку помощи, им приходится как-то выкручиваться.

«Для руководства подобного рода изданий намного важнее следовать заданному русофобскому вектору, чем объективно оценивать события. И конечно то, что Россия, в отличие от многих стран того же Евросоюза, откликнулась на призыв Италии о помощи, является для них шоком», — отметил депутат.

Тот факт, что в Италии пытаются дискредитировать Россию, добавил Милонов, говорит о крайней оторванности местных медиаэлит от простых итальянцев, которые видят разницу между действительностью и тем, что пишут газеты, и благодарны русским, пришедшим к ним с помощью в то время, когда другие страны отвернулись.

«Я очень рассчитываю на то, что правительство Италии сочтет в этих условиях неэтичным позволять подобного рода изданиям и дальше распространять всякую негодяйскую информацию среди своего населения. Искренне надеюсь, что официальный Рим даст соответствующие комментарии», — добавил Милонов.

При этом он подчеркнул, что власти Италии очень благодарны России за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса, но нет никакого смысла в том, чтобы пытаться в обмен на это получить от них дипломатическую поддержку.

«Мы отлично понимаем, что европейцы сильно зависят от Вашингтона, а их государственный суверенитет подорван. Так что мы помогаем не для того, чтобы получить какие-то политические «очки». Мы помогаем, потому что по-другому просто не можем», — заключил парламентарий.

Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в мире было выявлено 998 047 случаев заражения коронавирусом нового типа - COVID-19. Из общего числа заболевших 208 630 человек выздоровели, а 51 335 – скончались. В Италии число заболевших превысило 110 000 человек. В России на 2 апреля было зафиксировано 3 548 заболевших.