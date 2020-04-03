Зараженная COVID-19 женщина в Барнауле родила здорового ребенка

Ребенок, родившийся у женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией, оказался полностью здоров, сообщила зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

Сейчас малыш находится в реанимационном блоке. Согласно результатам проведенного тестирования на COVID-19, у ребенка инфекция отсутствует. Как отметила Долгова, через 10 дней у новорожденного возьмут анализы на повторное тестирование. Роды прошли в Барнауле 2 апреля. Как уточняет телеканал "360", женщина была четвертой зараженной коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Ребенок и мама находились под особым контролем со стороны медиков.

Согласно информации ученых, переболевшие коронавирусом получают иммунитет от инфекции. Однако известный телеведущий и врач-педиатр Евгений Комаровский не рекомендует заражаться вирусом специально. Число зараженных в России, по последним данным официального портала стопкоронавирус.рф, составляет 4149 человек.