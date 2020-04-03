Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать на фоне эпидемии COVID-19

Сохранение режима самоизоляции в Башкирии из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут демократизировать и продлить на следующей неделе, сообщил глава республики Радий Хабиров.

Глава региона считает, что власти должны защитить население от распространения коронавирусной инфекции, но это не должно "ударить по экономике". В оперштабе допускают, что на следующей неделе некоторым жителям республики могут разрешить вернуться к работе. Хабиров отметил, что правительству региона будет поручено провести заседание для принятия окончательного решения. Согласно последней информации, в Башкирии зафиксировано десять случаев заражением коронавируса нового типа, двое из них выздоровели. Режим самоизоляции действует с 31 марта.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления 2 апреля сообщил, что власти регионов будут самостоятельно принимать решения касательно режима самоизоляции граждан. Боле того он заявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.