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 Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать на фоне эпидемии COVID-19

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать на фоне эпидемии COVID-19
Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

Минобороны РФ: создана авиационная группировка помощи Сербии для борьбы с COVID-19

 Курс евро упал ниже 83 рублей впервые с 17 марта

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11:03   3 Апреля 2020
Экономика

Стоимость нефти Brent увеличилась до 32 долларов

Стоимость нефти Brent увеличилась до 32 долларов

Стоимость нефти марки Brent в пятницу, 3 апреля, резко начала расти, поднявшись до 32 долларов за баррель. Рост составил 7%.

Это произошло после периода долгого падения цен в связи со срывами переговоров о сокращении добычи. Рост на торгах начался после того, как сегодня утром стало известно о скорой встречи ОПЕК+. В Министерстве энергетики Азербайджана сообщили, что 5 апреля состоится видеоконференция, в которой примут участие представители всех стран альянса. Министры начнут обсуждение новой декларации.

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Автор: Илья Романович
#нефть #цена #опек

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