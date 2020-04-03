Стоимость нефти Brent увеличилась до 32 долларов

Стоимость нефти марки Brent в пятницу, 3 апреля, резко начала расти, поднявшись до 32 долларов за баррель. Рост составил 7%.

Это произошло после периода долгого падения цен в связи со срывами переговоров о сокращении добычи. Рост на торгах начался после того, как сегодня утром стало известно о скорой встречи ОПЕК+. В Министерстве энергетики Азербайджана сообщили, что 5 апреля состоится видеоконференция, в которой примут участие представители всех стран альянса. Министры начнут обсуждение новой декларации.