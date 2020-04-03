Оперштаб сообщил о 601 случае заражения коронавирусом в России

Представители оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщили о новых случаях заражения COVID-19. За сутки был выявлен 601 инфицированный россиянин.

Случаи заражения новым типом инфекции выявлены в 32 регионах страны, в том числе в Ингушетии и Еврейской Автономной области, где ранее не было заболевших COVID-19. В оперштабе сообщили, что число инфицированных коронавирусом увеличилось до 4 149 человек, 289 из которых полностью выздоровели. Большинство из них являются жителями Москвы, где зафиксировано наибольшее в стране количество случаев заражения COVID-19.

Первые случаи заражения новым типом инфекции были зафиксированы в конце прошлого года в китайской провинии Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.