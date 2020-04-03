Путин поручил кабмину обеспечить регионы необходимыми средствами для борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин обратился к правительству по поводу борьбы с распространением коронавируса. Кабмину поручено обеспечить медучреждения всем необходимым для успешного противостояния распространению инфекции.

Глава государства дал получение кабинету министров обеспечить создание новых систем тестирования и диагностики коронавируса. Также следует уделить особое внимание разработке вакцины.

Путин распорядился обеспечить необходимое количество мест для госпитализации граждан, зараженных коронавирусом. Помимо этого, следует создать резерв медицинских изделий и тест-систем, отметил президент.