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Путин поручил кабмину обеспечить регионы необходимыми средствами для борьбы с COVID-19

Путин поручил кабмину обеспечить регионы необходимыми средствами для борьбы с COVID-19

 Путин распорядился увеличить производство масок и дезинфекторов

Путин распорядился увеличить производство масок и дезинфекторов
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10:20   3 Апреля 2020
Общество

Путин поручил кабмину обеспечить регионы необходимыми средствами для борьбы с COVID-19

Путин поручил кабмину обеспечить регионы необходимыми средствами для борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин обратился к правительству по поводу борьбы с распространением коронавируса. Кабмину поручено обеспечить медучреждения всем необходимым для успешного противостояния распространению инфекции.

Глава государства дал получение кабинету министров обеспечить создание новых систем тестирования и диагностики коронавируса. Также следует уделить особое внимание разработке вакцины.

Путин распорядился обеспечить необходимое количество мест для госпитализации граждан, зараженных коронавирусом. Помимо этого, следует создать резерв медицинских изделий и тест-систем, отметил президент.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #коронавирус

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