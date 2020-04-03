Путин порекомендовал Банку РФ снизить стоимость ипотеки для россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров заняться вопросом ипотечного кредитования российских граждан.

Российский лидер совместно с Банком России дал поручение кабинету министров разработать план по улучшению условий для кредитования граждан России.

Путин поручил разработать программу, которая наметит стратегию развития жилищного строительства и ипотечного кредитования россиян. Разработать стратегию кабинету министров лидер государства поручил до 1 мая.