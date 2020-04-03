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10:09   3 Апреля 2020
Общество

Путин порекомендовал Банку РФ снизить стоимость ипотеки для россиян

Путин порекомендовал Банку РФ снизить стоимость ипотеки для россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров заняться вопросом ипотечного кредитования российских граждан.

Российский лидер совместно с Банком России дал поручение кабинету министров разработать план по улучшению условий для кредитования граждан России.

Путин поручил разработать программу, которая наметит стратегию развития жилищного строительства и ипотечного кредитования россиян. Разработать стратегию кабинету министров лидер государства поручил до 1 мая.

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Автор: Илья Романович
#путин #ипотека #кредит

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