Цена нефти Brent обвалилась после рекордного взлета

Стоимость фьючерсов североморской марки нефти Brent открыла торговую сессию резким падением на 5,1% до 28,4 доллара за баррель после рекордного взлета накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE на 8:42 по мск.

По данным на 9:00 по московскому времени черное золото данного сорта подешевело на 4,98% и достигло отметки 28,45 доллара за баррель. Падение фиксирует и нефть WTI, которая с момента закрытия вчерашней торговой сессии потеряла 4,9%, до 24,08%.

Стоимость фьючерсов нефти накануне подскочила на 46,7%, поднявшись до 36,39 доллара за баррель. Такой рост инвесторы связывают с заявлением президента США Дональда Трампа, выразившего надежду, что РФ и Саудовская Аравия решат сократить суточную добычу сырья на 10 млн баррелей.

Срыв сделки ОПЕК+ в Вене 6 марта спровоцировал обвал нефтяных котировок. Негативным фактором также стал новый тип коронавируса, который парализовал мировую экономику.