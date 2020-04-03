Ряд стран в ГА ООН заблокировали предложение РФ об отмене санкций

ГА ООН не поддержала предложение России об отмене санкций. Москва выдвинула инициативу отменить односторонние санкции в условиях борьбы с распространением коронавируса.

США, Великобритания, ЕС, Украина и Грузия не поддержали предложение России об отмене санкций. Постоянные представители России в ООН отметили, что небольшая группа государств, которые являются инициаторами санкций, оказалась не готовой отказаться от своих политизированных подходов и интересов.

Москва предложила проголосовать за декларацию, которая признавала лидирующую роль ВОЗ в борьбе с распространением вируса. В предложенном документе отмечается, что государства соглашаются сотрудничать между собой для выработки способов борьбы с распространением коронавируса.

Отдельно отмечается необходимость оказания помощи наиболее пострадавшим странам, а также предлагается отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций. Кроме России, авторами этой декларации стали еще 28 государств.