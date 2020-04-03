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9:29   3 Апреля 2020
Россия

Госдума сократила размер социальных взносов для МСП в два раза

Госдума сократила размер социальных взносов для МСП в два раза

Государственная дума РФ приняла законопроект о снижении в два раза размера страховых взносов в социальные фонды сверх МРОТ для сотрудников малых и средних предприятий по стране. Об этом заявил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, это важное антикризисное решение, гарантирующее перспективу для представителей МСП. Новые правила начали действовать с 1 апреля текущего года и подразумевают сокращение с 30% до 15%.

О необходимости поддержки малого и среднего бизнеса в России президент Владимир Путин говорил в своем первом телеобращении к нации 25 марта. Глава государства поручил внести соответствующие изменения в законодательство на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19). Российский лидер также говорил и о налоговых послаблениях и других преференциях, которые позволят минимизировать удар от "коронавирусного кризиса".

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Автор: Яна Либерман
#россия #госдума #мсп #коронавирус

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