Государственная дума РФ приняла законопроект о снижении в два раза размера страховых взносов в социальные фонды сверх МРОТ для сотрудников малых и средних предприятий по стране. Об этом заявил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, это важное антикризисное решение, гарантирующее перспективу для представителей МСП. Новые правила начали действовать с 1 апреля текущего года и подразумевают сокращение с 30% до 15%.

О необходимости поддержки малого и среднего бизнеса в России президент Владимир Путин говорил в своем первом телеобращении к нации 25 марта. Глава государства поручил внести соответствующие изменения в законодательство на фоне распространения нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19). Российский лидер также говорил и о налоговых послаблениях и других преференциях, которые позволят минимизировать удар от "коронавирусного кризиса".