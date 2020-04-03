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9:22   3 Апреля 2020
Экономика

Правительство выделило 15 млрд рублей на поддержку медикам в регионах

Правительство выделило 15 млрд рублей на поддержку медикам в регионах

Российское правительство утвердило межбюджетные трансферты на поддержку медиков, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Общая сумма средств поддержки равна 15 млрд рублей.

В пресс-службе кабмина отметили, что в марте текущего года медикам было выделено 10,2 млрд рублей. Эти деньги должны пойти на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку врачей, оказывающих медицинскую помощь пострадавших от COVID-19.

В соответствии с новым постановлением правительства, из этой суммы регионам будет выделено 5,11 млрд рублей. Также документ утверждает правила распределения такого рода средств на 2020 год.

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Автор: Кристина Мокроусова
#здравоохранение #финансы #правительство рф #коронавирус

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