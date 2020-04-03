Договоренности по Донбассу были сорваны из-за влияния Запада

Участники переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе от Украины отказываются от следующих соглашений из-за влияния западных партнеров. Об этом сообщает МИД России.

По результатам специальной видеоконференции контактной группы по Донбассу, которая прошла 26 марта, украинская сторона отказалась продолжать разведение войск на линии разграничения.

МИД РФ подчеркнул, что после определенных успехов по Донбассу начали происходить необычные вещи. Представители Германии и Франции отказались поддерживать дальнейшие соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины. 26 марта Киев взял пример со своих западных коллег и тоже отказался поддерживать договоренности. Об этом информирует РИА ФАН.

В ведомстве добавили, что подобное поведение Киева может быть связано с влиянием западных партнеров Украины на процессы по Донбассу.