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Инженеры САА разминировали более двух гектаров в Сирии

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8:33   3 Апреля 2020
Армия

Капитана "Теодора Рузвельта" отправили в отставку из-за письма о вспышке COVID-19 на борту

Капитана "Теодора Рузвельта" отправили в отставку из-за письма о вспышке COVID-19 на борту

Бретта Крозье, капитана американского авианосца Theodore Roosevelt лишили должности из-за его обращения в СМИ о ситуации с эпидемией коронавируса на борту корабля.

Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томаса Модли заявил, что ситуация с распространением COVID-19 на одном из легендарных кораблей флота США стала тяжелой ношей, поэтому было приятно решение об освобождении капитана от своей должности.

Модли отметил, что для всего флота было сюрпризом обнаружить такое письмо, оно не должно было утечь в СМИ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Руководитель флота отметил, что появление таких писем в СМИ создает "ложное" впечатление о том, что в ВМФ США существует паника из-за коронавируса и они не могут справиться с данным вопросом.

Командующий ВМФ США адмирал Майкл Гилдэй поддержал решение об отстранении Крозье с формулировкой "в связи с утратой доверия".

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Автор: Яна Либерман
#сша #флот #коронавирус

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