Глава ФНПР заявил о необходимости национализировать главные предприятия России

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением национализировать наиболее важные компании в стране.

"Падение стоимости акций компаний и экономические проблемы предприятий могут спровоцировать рост спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим нужно срочно разработать механизм национализации предприятий и начать использовать его", — отмечено в документе.

По мнению Шмакова, определением подобных предприятий должна заниматься трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в эту структуру входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства.

Помимо этого, глава ФНПР призывает освободить от налогов организации, чья работа сейчас ограничена принятыми властями мерами по борьбе с эпидемией, и поднять на рассмотрение вопрос о снижении НДС.