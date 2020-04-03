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8:04   3 Апреля 2020
Общество

Глава ФНПР заявил о необходимости национализировать главные предприятия России

Глава ФНПР заявил о необходимости национализировать главные предприятия России

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением национализировать наиболее важные компании в стране.

"Падение стоимости акций компаний и экономические проблемы предприятий могут спровоцировать рост спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим нужно срочно разработать механизм национализации предприятий и начать использовать его", — отмечено в документе.

По мнению Шмакова, определением подобных предприятий должна заниматься трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в эту структуру входят представители профсоюзов, общероссийских объединений и правительства.

Помимо этого, глава ФНПР призывает освободить от налогов организации, чья работа сейчас ограничена принятыми властями мерами по борьбе с эпидемией, и поднять на рассмотрение вопрос о снижении НДС.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #мишустин #национализация

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