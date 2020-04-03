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7:47   3 Апреля 2020
Наука

Профессор Альштейн предрек низкий уровень смертности от коронавируса в России

Профессор Альштейн предрек низкий уровень смертности от коронавируса в России

В России эпидемия коронавируса может пойти по "германскому сценарию" с низким уровнем смертности. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Коронавирусная инфекция вряд ли может распространиться в России так же, как в Западной Европе, считает Альштейн. Вирусолог подчеркнул, что в РФ нет такой большой летальности, но так как эпидемия только начинается, рост числа заражений будет сохраняться.

Профессор не исключил, что в мире могут проходить эпидемии разных вариаций вируса, который изначально получил распространение в Китае. Альштейн считает, что этим может объясняться высокий процент смертности среди заболевших в Италии и Испании одновременно с низкой летальностью по Германии.

В России пик распространения коронавируса может произойти в мае, считает доктор. По его мнению, эпидемия будет развиваться по "германскому сценарию" с относительно низким уровнем смертности.

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Автор: Василий Пименов
#россия #германия #коронавирус

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