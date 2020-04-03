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7:30   3 Апреля 2020
Общество

Автоконцерн Toyota Motor приостановит деятельность пяти заводов в Японии из-за COVID-19

Автоконцерн Toyota Motor приостановит деятельность пяти заводов в Японии из-за COVID-19

Руководство компании Toyota приняло решение временно остановить работу пяти заводов на территории Японии из-за эпидемии коронавируса. Возобновление производства планируется на период с 6 по 15 апреля.

Предприятия, которым предстоит приостановить работу, располагаются в префектурах Айти и Фукуока. Это повлияет на производство семи производственных линий Toyota.

Общее количество предприятий автоконцерна в Японии насчитывает 18 штук. Фиксирование случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудника привело к частичному закрытию одного из главных заводов компании в префектуре Айти.

Аналогичные проблемы испытывает компания Nissan, продлившая приостановку работы важного производственного предприятия в Великобритании до конца апреля.

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Автор: Борис Нестеров
#япония #toyota #коронавирус

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