Автоконцерн Toyota Motor приостановит деятельность пяти заводов в Японии из-за COVID-19

Руководство компании Toyota приняло решение временно остановить работу пяти заводов на территории Японии из-за эпидемии коронавируса. Возобновление производства планируется на период с 6 по 15 апреля.

Предприятия, которым предстоит приостановить работу, располагаются в префектурах Айти и Фукуока. Это повлияет на производство семи производственных линий Toyota.

Общее количество предприятий автоконцерна в Японии насчитывает 18 штук. Фиксирование случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудника привело к частичному закрытию одного из главных заводов компании в префектуре Айти.

Аналогичные проблемы испытывает компания Nissan, продлившая приостановку работы важного производственного предприятия в Великобритании до конца апреля.