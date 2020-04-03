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7:18   3 Апреля 2020
Общество

Полиция в Москве сможет останавливать водителей, чтобы уточнить цель поездки

Полиция в Москве сможет останавливать водителей, чтобы уточнить цель поездки

Сотрудники полиции в Москве смогут останавливать водителей, чтобы узнать цель их поездки, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В оперштабе отмечают, что на личном автомобиле можно поехать в другой район в случае серьезной необходимости. При этом может остановить сотрудник правоохранительных органов уточнить цель поездки и попросить удостоверяющий личность документ.

Телеканал "360" сообщает, что таксисты в городе Москва от лица профсоюза направили письмо мэру столицы с просьбой предоставить для работающих водителей средства индивидуальной защиты.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #дпс #коронавирус

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