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6:51   3 Апреля 2020
Общество

Малышева назвала продукты, защищающие от коронавируса

Малышева назвала продукты, защищающие от коронавируса

Перечень продуктов, которые помогут укрепить иммунитет находящимся в группе риска по коронавирусу, назвала телеведущая Елена Малышева.

Заслуженный врач России рекомендует укреплять иммунитет для защиты от коронавируса продуктами, которые содержат большое количество цинка. Вещество активирует так называемых "клеток-убийц", заявила она в эфире своей передачи "Жить Здорово!". Врач Андрей Продеус объяснил, что эти "убийцы" ликвидируют зараженные или измененные вирусом клетки. Среди таких продуктов оказались устрицы, овсяные и кукурузные хлопья.

Не менее важный участник иммунитета — селен. Его дефицит, как правило, наблюдается у пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Телеведущая рекомендует употреблять в пищу бразильский орех, чтобы восполнить запасы вещества. Кроме того, главной защитой от коронавируса является обыкновенная вода. По словам Малышевой, "чем меньше воды, тем больше концентрация микробов".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более 900 тысячах случаев заражения коронавирусом по всему миру. Актуальная информация о ситуации с COVID-19 находится на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#иммунитет #малышева #коронавирус

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