Инженеры САА разминировали более двух гектаров в Сирии

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии провели очередной этап работ по разминированию местных территорий. В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили о 2,2 гектара очищенной земли.

Как сообщает ФАН, работы велись в провинциях Дамаск и Даръа, в частности в городах Дума, Джасим и Эль-Харра.

Также сообщается, что Минздрав Сирии объявил о шести новых случаях заражение коронавирусом. Так, общее число инфицированных выросло до 16 человек.