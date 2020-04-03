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Инженеры САА разминировали более двух гектаров в Сирии

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6:23   3 Апреля 2020
Политика

Инженеры САА разминировали более двух гектаров в Сирии

Инженеры САА разминировали более двух гектаров в Сирии

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии провели очередной этап работ по разминированию местных территорий. В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили о 2,2 гектара очищенной земли.

Как сообщает ФАН, работы велись в провинциях Дамаск и Даръа, в частности в городах Дума, Джасим и Эль-Харра.

Также сообщается, что Минздрав Сирии объявил о шести новых случаях заражение коронавирусом. Так, общее число инфицированных выросло до 16 человек.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #дамаск #разминирование

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