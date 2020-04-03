Российские и итальянские военные продезинфицировали 20 пансионатов в Ломбардии

Российские военные совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию свыше 80 тысяч квадратных метров внутренних помещений 20-ти учреждений для пребывания лиц пожилого возраста в Ломбардии.

Соответствующую информацию передает Минобороны России. По данным оборонного ведомства, к работе по обеззараживанию были привлечены российские специалисты в области эпидемиологии и военные радиационной, химической и биологической защиты. Также в санитарных мероприятиях участвовали итальянские представители.

"Провели полную санитарную дезинфекционную обработку 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. Обработано более 80 тыс. квадратных метров внутренних помещений", — сказано в сообщении.

Согласно заявлению оборонного ведомства, шестого апреля планируется совместными силами начать работу полевого госпиталя, где будут размещаться и получать необходимую помощь зараженные коронавирусной инфекцией. Госпиталь будет рассчитан на 142 пациента и откроется в городе Бергамо.