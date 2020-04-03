Трамп не вел переговоров с Россией и Эр-Риядом по вопросу сокращения объемов добычи нефти

Обсуждение сокращений объемов добычи нефти не велось между президентами США, России и главой Саудовской Аравии, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп рассказал, что не обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение объемов добычи нефти в США.

Трамп сообщил журналистам, что сокращение добычи нефти США не обсуждалось. По его мнению, Путин и принц Саудовской Аравии этого хотели бы, потому что это хорошо для их стран. Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшем будущем договорятся о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или более.

Телеканал "360" сообщает, что до телефонного разговора Трампа и лидера Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, наследный принц общался с президентом России о стоимости на нефть, об это в своем микроблоге Twitter написал глава Белого дома.