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5:54   3 Апреля 2020
Экономика

Трамп не вел переговоров с Россией и Эр-Риядом по вопросу сокращения объемов добычи нефти

Трамп не вел переговоров с Россией и Эр-Риядом по вопросу сокращения объемов добычи нефти

Обсуждение сокращений объемов добычи нефти не велось между президентами США, России и главой Саудовской Аравии, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп рассказал, что не обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение объемов добычи нефти в США.

Трамп сообщил журналистам, что сокращение добычи нефти США не обсуждалось. По его мнению, Путин и принц Саудовской Аравии этого хотели бы, потому что это хорошо для их стран. Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшем будущем договорятся о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или более. 

Телеканал "360" сообщает, что до телефонного разговора Трампа и лидера Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, наследный принц общался с президентом России о стоимости на нефть, об это в своем микроблоге Twitter написал глава Белого дома.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #трамп #саудовская аравия

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