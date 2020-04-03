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5:27   3 Апреля 2020
Наука

Ученый РАН указал наиболее опасный фактор распространения коронавируса

Ученый РАН указал наиболее опасный фактор распространения коронавируса

Наибольшие риски распространения коронавируса в России представляют люди, у которых при заболевании COVID-19 не проявляются симптомы. Об этом "Известиям" сообщил завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Среди общего числа зараженных коронавирусной инфекцией может быть примерно половина "бессимптомников", считает ученый. Профессор также отметил, что объявление о нерабочих днях в России позволит избежать рисков распространения коронавируса в дальнейшем.

Нетесов считает, что граждан следует проверять на наличие иммунитета к новому коронавирусу. Ученый подчеркнул, что всех контактировавших с заболевшими нужно обязательно тестировать на COVID-19. Вирусолог полагает, что в США вспышка коронавируса в штате Вашингтон могла начаться с одного-двух бессимптомников, заразивших после себя еще кучу людей.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев ранее заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в России может наступить после того, как в страну перестанут возвращаться люди из-за границы. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #коронавирус

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