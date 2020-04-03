Трамп поблагодарил Путина за доставленное в США медоборудование

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за предоставленную медицинскую помощь.

Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме назвал доставку медицинского груза "красивым жестом" со стороны президента России. Он добавил, что принял много высококачественного оборудования и его нисколько не беспокоит то, что он принял помощь.

"Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день", — заявил Трамп.

Самолет Ан-124 прибыл 1 апреля в Нью-Йорк с медицинским грузом из России. На борту воздушного судна находились необходимое оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы, которые помогут спасти жизни американцев, сообщает телеканал "360".

На данный момент США занимают первое месте среди стран со сложной эпидемиологической обстановкой по количеству зараженных коронавирусом. Зарегистрировано более 240 тысяч человек.