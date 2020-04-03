Второй тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным

Президент США Дональд Трамп сдал второй тест на коронавирус. Сейчас стало известно, что он показал отрицательный результат. Об этом рассказали в Белом доме.

"Забор образцов занял одну минуту, результаты были готовы через 15 минут", — отметили врачи, бравшие анализ.

По словам Трампа, проходить тест во второй раз оказалось приятнее, чем в первый. На всей территории США зарегистрировано более 5,3 тысячи жертв пандемии.

К тому же, Соединенным Штатам предстоит пережить настоящий кошмар из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман, прокомментировавший РЕН ТВ ситуацию с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в США. Об этом пишет "Политика Сегодня".