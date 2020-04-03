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4:43   3 Апреля 2020
Политика

Второй тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным

Второй тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным

Президент США Дональд Трамп сдал второй тест на коронавирус. Сейчас стало известно, что он показал отрицательный результат. Об этом рассказали в Белом доме.

"Забор образцов занял одну минуту, результаты были готовы через 15 минут", — отметили врачи, бравшие анализ.

По словам Трампа, проходить тест во второй раз оказалось приятнее, чем в первый. На всей территории США зарегистрировано более 5,3 тысячи жертв пандемии. 

К тому же, Соединенным Штатам предстоит пережить настоящий кошмар из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман, прокомментировавший РЕН ТВ ситуацию с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в США. Об этом пишет "Политика Сегодня".

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Автор: Ирина Большунова
#трамп #тест #коронавирус

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