Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вассерман заявил о превращении системы здравоохранения США в "кучу битого стекла"

Вассерман заявил о превращении системы здравоохранения США в "кучу битого стекла"

 Беглов подписал ряд законов для эффективного противодействия коронавирусу в Петербурге

Беглов подписал ряд законов для эффективного противодействия коронавирусу в Петербурге
Трамп не вел переговоров с Россией и Эр-Риядом по вопросу сокращения объемов добычи нефти

Трамп не вел переговоров с Россией и Эр-Риядом по вопросу сокращения объемов добычи нефти

 Трамп поблагодарил Путина за доставленное в США медоборудование

Трамп поблагодарил Путина за доставленное в США медоборудование
Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

 Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию
Вассерман заявил о превращении системы здравоохранения США в "кучу битого стекла"

Вассерман заявил о превращении системы здравоохранения США в "кучу битого стекла"

 Беглов подписал ряд законов для эффективного противодействия коронавирусу в Петербурге

Беглов подписал ряд законов для эффективного противодействия коронавирусу в Петербурге
Трамп не вел переговоров с Россией и Эр-Риядом по вопросу сокращения объемов добычи нефти

Трамп не вел переговоров с Россией и Эр-Риядом по вопросу сокращения объемов добычи нефти

 Трамп поблагодарил Путина за доставленное в США медоборудование

Трамп поблагодарил Путина за доставленное в США медоборудование
Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

Гумпомощь для США может перерасти в «российский лэнд-лиз»

 Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию

Борьба с коронавирусом в США споткнулась о бюрократию
4:39   3 Апреля 2020
Общество

Вассерман заявил о превращении системы здравоохранения США в "кучу битого стекла"

Вассерман заявил о превращении системы здравоохранения США в "кучу битого стекла"

Соединенным Штатам предстоит пережить настоящий кошмар из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман, прокомментировавший РЕН ТВ ситуацию с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в США.

Система здравоохранения в Штатах до начала пандемии многим казалась безупречной, однако всего за пару недель "хрустальный замок с чудо-врачами" превратился в "кучу битого стекла", заявил Вассерман. Публицист также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что жертвами коронавирусной инфекции могут стать более двух миллионов американцев. По мнению Вассермана, этот прогноз вполне реален.

Распространение коронавируса среди врачей является одним из самых ужасных обстоятельств, отметил Вассерман. Он напомнил, что во многих американских клиниках даже после объявления о пандемии врачам запрещали надевать маски, чтобы не отпугивать потенциальных клиентов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #вассерман #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...