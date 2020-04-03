Вассерман заявил о превращении системы здравоохранения США в "кучу битого стекла"

Соединенным Штатам предстоит пережить настоящий кошмар из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман, прокомментировавший РЕН ТВ ситуацию с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в США.

Система здравоохранения в Штатах до начала пандемии многим казалась безупречной, однако всего за пару недель "хрустальный замок с чудо-врачами" превратился в "кучу битого стекла", заявил Вассерман. Публицист также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что жертвами коронавирусной инфекции могут стать более двух миллионов американцев. По мнению Вассермана, этот прогноз вполне реален.

Распространение коронавируса среди врачей является одним из самых ужасных обстоятельств, отметил Вассерман. Он напомнил, что во многих американских клиниках даже после объявления о пандемии врачам запрещали надевать маски, чтобы не отпугивать потенциальных клиентов.