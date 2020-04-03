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3:38   3 Апреля 2020
Армия

Военные ЦВО получат на вооружение БПЛА "Тахион"

Военные ЦВО получат на вооружение БПЛА "Тахион"

Военнослужащие дислоцированной в Хакасии железнодорожной бригады ЦВО впервые получат на вооружение малые беспилотные аппараты "Тахион". Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотники будут применяться военными в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в качестве средств воздушной разведки. БПЛА "Тахион" позволяют осуществлять мониторинг в районе ЧС в режиме реального времени и могут использоваться при проведении аварийно-спасательных работ, сообщили в ЦВО.

Летательный аппарат "Тахион" разработан по аэродинамической модели "летающее крыло", он включает в себя планер с системой автоматического управления. Россия активно работает над созданием военных беспилотников, которые способны составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам, отмечает RT.

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Автор: Руслан Неглинный
#минобороны #цво #бпла

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